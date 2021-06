Chiara Ferragni | il dettaglio non sfugge | Fariba una furia | Coppia scoppia dopo Uomini e Donne

Leggi su chedonna

(Di martedì 29 giugno 2021) Dalla foto dial nuovo, e duro, sfogo della mamma di Giulia Salemil’esperienza all’Isola dei Famosi.sa bene come non passare inosservata nel vasto mondo della rete. Per questo non potevamo non parlare, nel nuovo numero del TG Pettegola, dell’ultimo scatto che ha scelto di pubblicare sul noto social L'articolo: ilnonunae ...