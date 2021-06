Chi era Pietro Taricone: il ricordo dell’ex gieffino a 11 anni dalla morte (Di martedì 29 giugno 2021) Il 28 giugno 2010 ci lasciava Pietro Taricone, una delle indimenticabili star della primissima edizione del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 nel lontano autunno del 2000. Salvo Veneziano, anche lui partecipante della prima edizione del GF, ha voluto ricordare il suo amico, con il quale condivise questa bellissima esperienza televisiva, tramite un post su Instagram. Ma come morì Pietro Taricone? Quel brutto giorno, l’attore si lanciò con il paracadute e un errore verificatosi durante la fase di atterraggio provocò il tragico incidente. Pietro Taricone, amatissimo dal pubblico ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 giugno 2021) Il 28 giugno 2010 ci lasciava, una delle indimenticabili star della primissima edizione del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 nel lontano autunno del 2000. Salvo Veneziano, anche lui partecipante della prima edizione del GF, ha voluto ricordare il suo amico, con il quale condivise questa bellissima esperienza televisiva, tramite un post su Instagram. Ma come morì? Quel brutto giorno, l’attore si lanciò con il paracadute e un errore verificatosi durante la fase di atterraggio provocò il tragico incidente., amatissimo dal pubblico ...

