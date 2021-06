Che fine ha fatto Alessia Merz? Perchè ha lasciato il mondo dello spettacolo! (Di martedì 29 giugno 2021) Per anni Alessia Merz è stata un volto noto della televisione italiana, raggiungendo un grandissimo successo: scopriamo che fine ha fatto la famosa velina di Striscia! Alessia Merz (Mediaset Play)Alessia Merz è una delle showgirl più famose in Italia. Originaria di Trento, fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo in modo quasi casuale, grazie a una delle sue più grandi passioni: il calcio. In particolare, la passione per il calcio è dovuta alla sua squadra del cuore, la Juventus. Un talent scout la notò negli ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Per anniè stata un volto noto della televisione italiana, raggiungendo un grandissimo successo: scopriamo chehala famosa velina di Striscia!(Mediaset Play)è una delle showgirl più famose in Italia. Originaria di Trento, fa il suo debutto nelspettacolo in modo quasi casuale, grazie a una delle sue più grandi passioni: il calcio. In particolare, la passione per il calcio è dovuta alla sua squadra del cuore, la Juventus. Un talent scout la notò negli ...

