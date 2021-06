Centrodestra: Rotondi, 'a noi simbolo Cdu non portò fortuna ma lo diamo a Berlusconi' (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Berlusconi lancia il Cdu (Centrodestra unito), sul modello della Cdu. Di quell'acronimo in Italia sono rappresentante legale io, dal 1995. Il simbolo collegato è lo scudo crociato. A noi il Cdu non portó fortuna, ma proviamo a donarlo a Silvio". Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc. "L'utilizzo dell'acronimo Cdu -ricorda- fu proposto da me a Buttiglione,che ottenne una autorizzazione scritta personalmente da Helmut Kohl''. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "lancia il Cdu (unito), sul modello della Cdu. Di quell'acronimo in Italia sono rappresentante legale io, dal 1995. Ilcollegato è lo scudo crociato. A noi il Cdu non portó, ma proviamo a donarlo a Silvio". Lo scrive su Twitter Gianfranco, presidente della Fondazione Dc. "L'utilizzo dell'acronimo Cdu -ricorda- fu proposto da me a Buttiglione,che ottenne una autorizzazione scritta personalmente da Helmut Kohl''.

