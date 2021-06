Centrodestra: Napoli, ‘con competizione Salvini-Meloni spazio importante per Coraggio Italia’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Matteo Salvini e Giorgia Meloni ripetono con qualche punta polemica il loro ‘no grazie’ al partito unico di Centrodestra. Troppo impegnati a competere fra loro per la leadership in quell’area, Salvini e Meloni non hanno alcun interesse a raccogliere le forze minori. Questo significa che si apre uno spazio importante al centro, presidiato oggi da Coraggio Italia, su cui devono lavorare tutti i moderati, liberali, europeisti come già accade in Germania, in Francia e in Spagna. Forze genuinamente europeiste e non europeisti alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Matteoe Giorgiaripetono con qualche punta polemica il loro ‘no grazie’ al partito unico di. Troppo impegnati a competere fra loro per la leadership in quell’area,non hanno alcun interesse a raccogliere le forze minori. Questo significa che si apre unoal centro, presidiato oggi daItalia, su cui devono lavorare tutti i moderati, liberali, europeisti come già accade in Germania, in Francia e in Spagna. Forze genuinamente europeiste e non europeisti alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Si sta liquefacendo come un ghiacciolo sotto il torrido sole di giugno, la candidatura del pm anticamorra Catello M… - repubblica : Comunali a Napoli, il centrodestra rompe con Maresca: 'Le distanze sono incolmabili' - Ora_Notizie : 'Oggi più che mai l'unità del centrodestra è fondamentale per liberare Napoli dal malgoverno delle sinistre. La cit… - rep_napoli : Comunali a Napoli, il centrodestra rompe con Maresca: 'Le distanze sono incolmabili' [di Dario del Porto] [aggiorna… - LuciaLaVita1 : RT @Virus1979C: (l'incredibile capacità della destra italiana di mostrarsi e raccontarsi unita quando in realtà è sempre stata frantumata )… -