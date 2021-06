Centrodestra: Berlusconi, 'partito unico potrebbe chiamarsi Cdu' (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Per il nome da dare al partito unico "non mi dispiace neppure Centrodestra unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel partito popolare europeo". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Il centro-destra -aggiunge il leader di Fi- ha bisogno di un forte aggancio ai principi liberali, cristiani, europeisti, garantisti che noi di Forza Italia rappresentiamo. Sono i valori del Ppe, ai quali non rinunceremo mai. Del resto, i partiti espressione del Ppe stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Per il nome da dare al"non mi dispiace neppureunito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nelpopolare europeo". Lo afferma Silvio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Il centro-destra -aggiunge il leader di Fi- ha bisogno di un forte aggancio ai principi liberali, cristiani, europeisti, garantisti che noi di Forza Italia rappresentiamo. Sono i valori del Ppe, ai quali non rinunceremo mai. Del resto, i partiti espressione del Ppe stanno ...

