Centri estivi 3-17 anni: da Comune fino a 20mila € per organizzatore

Tempo di lettura: 4 minuti

Salerno – Centri estivi, il Comune eroga 20mila euro per ogni soggetto organizzatore. Nella nota municipale si legge: "Il Sindaco Vincenzo Napoli, con la collaborazione del Settore delle Politiche Sociali comunica che, al fine di sostenere le famiglie mediante l'offerta di opportunità educative e ricreative per i figli minori durante l'emergenza Covid 19, è stato emesso Avviso Pubblico di manifestazione di Interesse per la realizzazione di 'Centri estivi' per minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni da organizzarsi a cura ...

