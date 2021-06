Cecilia e Ignazio Moser | la tenera notizia | «La famiglia si allarga | siamo già innamorati di lui»

Advertising

Carmine0099 : @ChiarapisSailor @atrotnoc Ma va, è una che rompe a tutte le coppie, lo faceva anche con ignazio e cecilia, la conoscono tutti - isticazzu1 : @Stefani41614669 Ignazio e Cecilia sono una delle coppie più belle di tutto il gf, e ne parlo da prelemi, stanno in… - Stefani41614669 : Posso dire che sti sondaggi sono inutili? Ignazio e Cecilia sappiamo tutti da chi vengono votati... #prelemi - GliStessiChe : RT @Manuela24753951: @Michi97255152 Quelli che ora votano per Cecilia e Ignazio sono gli stessi che a cecilia hanno riempito di insulti per… - Manuela24753951 : @Michi97255152 Quelli che ora votano per Cecilia e Ignazio sono gli stessi che a cecilia hanno riempito di insulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Ignazio

Non è l'unica coppia a resistere dopo il 'Gf Vip': ci sono ancheRodriguez eMoser. Leggi anche l'articolo > Mercedesz Henger paradisiaca al mare in costume: "Un angelo" (Giulia ......a cura della fondazione 'The Brass Group' che si terrà alle ore 15 al Real Teatro Santadi ... il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente della Fondazione The Brass Group,...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia: l’ex naufrago annuncia l’arrivo di Ercolino, foto. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia e l’annuncio arriva dal profilo Inst ...Sarà a Palermo che prenderà il via il Sicilia Jazz Festival voluto dal governo Musumeci. La rassegna partirà il 13 settembre e, per un'intera settimana, sino il 19, vedrà concerti tra big internaziona ...