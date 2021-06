C’è voglia di vittoria tra gli Azzurri: parla Immobile (Di martedì 29 giugno 2021) La fase dei quarti di finale di Euro 2020 si avvicina sempre di più. L’Italia di mister Roberto Mancini sfiderà il Belgio di Montoliú che di sicuro non si risparmierà. Tra gli Azzurri però c’è voglia di vittoria e per questo i giocatori si stanno preparando al meglio per la partita. Ciro Immobile spera di proseguire il proprio cammino europeo. Euro 2020, clamoroso a Bucarest: la Svizzera batte la Francia ai calci di rigore C’è voglia di vittoria tra gli Azzurri: quali le parole di Immobile L’Italia guidata dal CT Mancini farà di tutto per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) La fase dei quarti di finale di Euro 2020 si avvicina sempre di più. L’Italia di mister Roberto Mancini sfiderà il Belgio di Montoliú che di sicuro non si risparmierà. Tra gliperò c’èdie per questo i giocatori si stanno preparando al meglio per la partita. Cirospera di proseguire il proprio cammino europeo. Euro 2020, clamoroso a Bucarest: la Svizzera batte la Francia ai calci di rigore C’èditra gli: quali le parole diL’Italia guidata dal CT Mancini farà di tutto per ...

Advertising

MarcelloLyotard : @Valenti44837922 Floris ha ammesso candidamente che i vaccini sono sperimentali e anziché concluderne doverosamente… - Linerazzurra : RT @lincechevince: Hanno distrutto l’Inter in meno di un mese dopo uno scudetto strepitoso. E c’è chi li ringrazia pure. Non aggiungo altro… - TommasoArmandoo : RT @lincechevince: Hanno distrutto l’Inter in meno di un mese dopo uno scudetto strepitoso. E c’è chi li ringrazia pure. Non aggiungo altro… - peppe76199232 : RT @fulvioabbate: C'è qualcuno della congrega di #Salvini e #Meloni che voglia provare a difendere questa sospensione dello stato di diritt… - fulvioabbate : C'è qualcuno della congrega di #Salvini e #Meloni che voglia provare a difendere questa sospensione dello stato di… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è voglia Cristante: "C'è voglia di fare bene dopo quest'anno difficile" Il Romanista