Cattolica | partnership con Roche Italia su diagnostica di precisione

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –Assicurazioni ehanno siglato un accordo di collaborazione che consente l’accesso ai servizi dididi Foundation Medicine (società del gruppo) in ambito oncologico per gli assicurati Active Benessere. In caso di malattia oncologica avanzata o metastatica, gli assicuratipotranno accedere a servizi diinnovativa e sottoporsi a uno specifico test di profilazione genomica che è in grado di identificare eventuali mutazioni del DNA responsabili dello sviluppo tumorale. ...

"L'accordo conAssicurazioni, tra i primi in Italia ed in Europa di questo genere, è un ... ha commentato Marco Zanotti , New business andLead di Roche Italia."Lacon Roche Italia - commenta Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing del Gruppo- offre l'opportunità di fornire ai clienti dil'accesso a ...(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni e Roche Italia hanno siglato un accordo di collaborazione che consente l’accesso ai servizi di diagnostica di precisione di Foundation Medicine ...La compagnia veneta utilizzerà la profilazione genomica per personalizzare le proprie soluzioni in ambito healthcare ...