Catania, terremoto nel cuore della notte: magnitudo 3.2 (Di martedì 29 giugno 2021) Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel cuore della notte in provincia di Catania. Non si hanno al momento segnalazioni di feriti né di danni alle cose (Getty Images)Come in una sorta di cerchio che si restringe, l’onda sismica che negli ultimi mesi ha investito la Grecia ha raggiunto il nostro Paese: una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a 00:58 nell’est della Sicilia, in provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) Scossa didi3.2 nelin provincia di. Non si hanno al momento segnalazioni di feriti né di danni alle cose (Getty Images)Come in una sorta di cerchio che si restringe, l’onda sismica che negli ultimi mesi ha investito la Grecia ha raggiunto il nostro Paese: una scossa didi3.2 è stata registrata a 00:58 nell’estSicilia, in provincia di. Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ...

