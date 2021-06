Cassazione: legittimo licenziare lavoratore con legge 104 che fa spesa e va al mare con la famiglia (Di martedì 29 giugno 2021) E legittimo il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spesa e andare al mare con la propria famiglia. Lo ha stabilito la Cassazione con una ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 giugno 2021) Eil licenziamento delche sfrutta i giorni di permesso con la104 per fare lae andare alcon la propria. Lo ha stabilito lacon una ...

Advertising

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI – È legittimo il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spesa… - stop_fake_news_ : AGI – È legittimo il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spe… - roberiez : E' legittimo il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spesa e… - salernotoday : Nocera, 'mazzetta' per evitare pignoramenti: per la Cassazione fu legittimo l'arresto - piergasp : @MassaroMichele6 @QuartoGrado la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la… -