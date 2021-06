Caso Saman Si allarga zona ricerche | verifiche in un boschetto

(Di martedì 29 giugno 2021) Questa mattina saranno analizzati anche i risultati delle attività svolte con l'elettromagnetometro - lo scanner in grado di scandagliare il terreno in profondità - che continuerà ad essere utilizzato nelle serre e nelle aree ancora da ispezionare

''Ildinon è, purtroppo, isolato ed è frutto di un sistema patriarcale che, all'interno di ogni cultura e società, assume connotazioni diverse ma ha la stessa matrice: il dominio maschile ...REGGIO EMILIAAbbas, il fratello accusa lo zio: 'È stata... Chiara trovata morta nel ...momento la procura ordinaria ancora presente fino a quando non si chiariranno tutti gli aspetti del. ...Questa mattina saranno analizzati anche i risultati delle attività svolte con l'elettromagnetometro - lo scanner in grado di scandagliare il terreno in profondità - che continuerà ad essere utilizzato ...Si allarga a Novellara, nel Reggiano, il raggio d'azione delle ricerche del corpo di Saman Abbas, la diciottenne di origine pachistana che si ipotizza sia stata uccisa dalla famiglia a fine aprile per ...