Caso Maradona: quattro medici rischiano di essere arrestati (Di martedì 29 giugno 2021) Oggi in edicola sul Corriere della Sera si torna a parlare di Diego Armando Maradona, perchè in Argentina questi sono giorni importanti per l'inchiesta sulla morte del Pibe de Oro. L'avvocato Mario Baudry, in rappresentanza di uno dei figli del Pibe, Dieguito, ha chiesto alla Procura di San Isidro l'arresto del dottor Leopoldo Luque, della psichiatra Agustina Cosachov, dello psicologo Carlos Diaz e della dottoressa Nancy Forlini. Leopoldo Luque, neurochirurgo, era il medico di fiducia di Maradona. Ieri è stato interrogato dai giudici, lui e lo staff medico sono accusati di negligenza. Intanto il Brasile ha deciso di intitolare una piazza al numero ...

