Caso Kessié | va alle Olimpiadi di Tokyo | niente ritiro con il Milan

(Di martedì 29 giugno 2021) Franck, mediano del, parteciperàcon la Costa d'Avorio: non ci sarà aello per la ripresa della stagione

Advertising

capuanogio : Tra #Kessie e il #Milan è ancora stallo. La trattativa riparte a luglio con l'obiettivo di chiuderla entro l'inizio… - capuanogio : La strategia #Milan sui rinnovi è: CONDIVISIBILE per il contenimento dei costi ?? GIUSTA nel rapporto con i procura… - PianetaMilan : Caso #Kessie: va alle Olimpiadi di Tokyo, niente ritiro con il @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan - diavolesquee : @Rossonero__1899 @ChrisElMuss @acmilan Vedrai kessie…vedrai romagnoli…vedrai tutti quelli a scadenza. Sei interista per caso? - m13_leonardo : Gazzetta titola: '#Kessie è un caso' La mia reazione: -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Kessié

La Tecnica della Scuola

L'Inter e il Real Madrid hanno già preso contatti con l'entourage del giocatore ex Atalanta: ecco perché i tifosi, e non solo, temono un altroDonnarumma . Giri di panchina Altra chiusura sulle ...Ilè di certo il più delicato e lo ripetiamo da quasi un ann o. Il valore del giocatore è cresciuto a dismisura, le richieste di mercato anche e il suo status di 'parametro zero' è ...