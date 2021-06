Cashback | stop il 30 giugno e rimborsi da luglio | ecco come funziona

(Di martedì 29 giugno 2021) Almeno per sei mesi non dovrebbe più esserci il cashback. Il 30 giugno termina il periodo di validità dell’iniziativa che non dovrebbe essere rinnovata da qui a fine anno, anche se il termine doveva essere giugno 2022. Stop dunque a giugno con il rimborso però da luglio delle somme accumulate nel primo semestre con i pagamenti fatti con carte di credito e bancomat e con il superpremio da 1.500 euro per chi ha fatto il maggior numero di transazioni in meno tempo.

La Cabina di Regia tenutasi a Palazzo Chigi il 28 giugno, avrebbe deciso di mandare in pensione anticipata il controverso programma dei rimborsi in denaro per incentivare i pagamenti digitali, avviato ...L'ultima corsa del cashback, che è proprio l'ultima visto che il governo, ieri sera, ha deciso di sospenderlo per il secondo semestre del 2021. Dai benzinai c'è la coda, così come in negozio.