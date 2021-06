Cashback sospeso: i motivi della decisione presa da Draghi (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo appena un semestre il Cashback sarà sospeso su espressa volontà di Mario Draghi che, di fatto, ha considerato inadeguata la misura introdotta dal suo predecessore Giuseppe Conte lo scorso dicembre. Dopo i primi rimborsi del periodo gennaio-giugno che avverranno dal 1° luglio al 29 agosto, il Cashback sarà quindi momentaneamente sospeso. Occorrerà capire se poi verrà definitivamente cancellato o se verrà reintrodotto in un secondo momento. Un buco nell’acqua, dunque, visto che questa manovra era stata introdotta con grandi obiettivi. Fin da subito le critiche non si sono sprecate soprattutto da una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo appena un semestre ilsaràsu espressa volontà di Marioche, di fatto, ha considerato inadeguata la misura introdotta dal suo predecessore Giuseppe Conte lo scorso dicembre. Dopo i primi rimborsi del periodo gennaio-giugno che avverranno dal 1° luglio al 29 agosto, ilsarà quindi momentaneamente. Occorrerà capire se poi verrà definitivamente cancellato o se verrà reintrodotto in un secondo momento. Un buco nell’acqua, dunque, visto che questa manovra era stata introdotta con grandi obiettivi. Fin da subito le critiche non si sono sprecate soprattutto da una ...

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - Adnkronos : #Cashback sospeso dal 1 luglio, Meloni: 'Tentativo di controllare gli italiani in cambio di elemosina, ora ci è arr… - Carmine13051963 : RT @GiorgiaMeloni: Il #Cashback sarà sospeso dal 1° luglio. FDI è stata l’unica forza politica a dire da subito che cashback e lotteria sco… - serebellardinel : Per la Riforma Fiscale, il Governo Draghi ,il #governodeipeggiori, comincia con sospendere #cashback, prima misura… - faiello1965 : Forse è meglio dire che ha sospeso un 'bonus' dubbia utilità. Soprattutto in chiave distributiva. Uso carte/banco… -