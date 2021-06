Cashback, oltre 6 milioni di italiani hanno ricevuto fino a 150 euro di bonus. M5S: “La sospensione è un errore. Enorme riscontro tra i giovani. La misura si ripaga da sola” (Di martedì 29 giugno 2021) “La sospensione del meccanismo del Cashback è un grave errore. Ha stimolato l’uso dell’app Io, incentivando la digitalizzazione, e ha permesso a oltre 6 milioni di italiani di ricevere fino a 150 euro come bonus per i pagamenti elettronici realizzati”. È quanto affermano in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera commentando lo stop all’incentivo sulle transazioni elettroniche (leggi l’articolo). “L’incentivo ha avuto un Enorme riscontro – aggiungono dal M5S parlando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 giugno 2021) “Ladel meccanismo delè un grave. Ha stimolato l’uso dell’app Io, incentivando la digitalizzazione, e ha permesso adidi riceverea 150comeper i pagamenti elettronici realizzati”. È quanto affermano in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera commentando lo stop all’incentivo sulle transazioni elettroniche (leggi l’articolo). “L’incentivo ha avuto un– aggiungono dal M5S parlando ...

Advertising

Ariel48536344 : RT @m_spagna: La cancellazione del #CashBack oltre a testimoniare l’inizio della “raccolta” della “nuova” impostazione governativa, certifi… - Ariel48536344 : RT @ErmannoKilgore: I soldi risparmiati togliendo il #cashback serviranno per le tasse di successione oltre i 5 milioni di Euro… gli eredi… - tranellio : RT @ErmannoKilgore: I soldi risparmiati togliendo il #cashback serviranno per le tasse di successione oltre i 5 milioni di Euro… gli eredi… - tranellio : RT @m_spagna: La cancellazione del #CashBack oltre a testimoniare l’inizio della “raccolta” della “nuova” impostazione governativa, certifi… - Marilen36113366 : L’utilità del cashback non viene apprezzata da chi preferisce riscuotere contanti e fare i propri comodi. Oltre a q… -