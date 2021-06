Cashback, il governo lo cancella senza avere fatto una valutazione di impatto: lo ammette il ministero dell’Economia. Ecco i dati di utilizzo (Di martedì 29 giugno 2021) Doveva durare due anni e fare da volano per cambiare le abitudini di pagamento degli italiani nei negozi fisici, provando a incentivare la moneta elettronica, invece il Cashback scomparirà dall’1 luglio insieme ai rimborsi da 150 e da 1.500 euro previsti anche nel secondo semestre del 2021. Per quale motivo? Esiste una valutazione d’impatto che ha spinto allo stop del programma finanziato con 1,75 miliardi per quest’anno e 3 miliardi per il prossimo? “No”, ammettono dal ministero dell’Economia. La decisione, maturata nel corso della cabina di regia e che nelle scorse settimane era stata richiesta solo ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Doveva durare due anni e fare da volano per cambiare le abitudini di pagamento degli italiani nei negozi fisici, provando a incentivare la moneta elettronica, invece ilscomparirà dall’1 luglio insieme ai rimborsi da 150 e da 1.500 euro previsti anche nel secondo semestre del 2021. Per quale motivo? Esiste unad’che ha spinto allo stop del programma finanziato con 1,75 miliardi per quest’anno e 3 miliardi per il prossimo? “No”, ammettono dal. La decisione, maturata nel corso della cabina di regia e che nelle scorse settimane era stata richiesta solo ...

