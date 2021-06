Cashback | i 5 stelle protestano contro lo stop | “Piano anti evasione che stava funzionando” Il ministro Patuanelli | “Errore | si torni indietro”

(Di martedì 29 giugno 2021) “La sospensione delè un”. Dopo 12 ore di silenzio, un esponente del governo protesta ufficialmentelodeciso dal governo di Mario Draghi. Nella serata di lunedì, infatti, la cabina di regia dell’esecutivo, riunita a Palazzo Chigi, ha decretato la sospensione del meccanismo di premi e rimborsi per chi utilizza i pagamenti elettronici. Un sistema voluto dal governo di Giuseppe Conte e promosso direttamente dall’ex premier, che aveva finanziato il progetto con cinque miliardi fino al giugno del 2022. Draghi, però, ha deciso di cancellare ilcon un anno di ...

__LiquidSolid__ : @EnricoLetta Cashback eliminato, stralcio cartelle per la felicità degli evasori; aumenti salati su luce e gas; ben… - GIOVANNISETTAN1 : #cashback sospeso dal 1 Luglio! Vince @FratellidItalia !Vince l'Italia che lavora contro l'Italia delle manciette e… - mikepa2704 : La damnatio memoriae di Conte procede speditamente. Prossima tappa il reddito di cittadinanza, e 5 stelle stanno a guardare #cashback - DaitarnTR3 : Se la benzina è arrivata alle stelle , ringraziate gli scrisciatori seriali di operazioni centesimali del #cashback - MichelePadova16 : Quindi il governo Draghi sblocca i licenziamenti, sospende il cashback, fa un condono, prezzi di benzina-luce-gas a… -

...legge su fisco e lavoro in arrivo al consiglio dei ministri ci sarà anche lo stop alda ...della cabina di regia e confermata nonostante le obiezioni arrivate soprattutto dai Cinque. IL ...Il blitz sulè arrivato dopo una rapida riunione dei capigruppo della maggioranza a Palazzo Chigi. Quindi PD, Iv, Lega e Forza Italia - contrari solo i Cinque- hanno fatto saltare la ...La contesa tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul futuro del M5S sarà, probabilmente, decisa dal voto degli attivisti: Mario Draghi potrebbe sperare in una rottura tra i due per blindare il Governo.Il caskback è sospeso dal primo luglio Cosa succede a chi deve ancora ricevere gli importi relativi a spese già effettuate?