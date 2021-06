Cashback | i 5 stelle protestano contro lo stop | “Piano anti evasione che stava funzionando” Il ministro Patuanelli | “Errore | si torni indietro”

(Di martedì 29 giugno 2021) “La sospensione delè un”. Dopo 12 ore di silenzio, un esponente del governo protesta ufficialmentelodeciso dal governo di Mario Draghi. Nella serata di lunedì, infatti, la cabina di regia dell’esecutivo, riunita a Palazzo Chigi, ha decretato la sospensione del meccanismo di premi e rimborsi per chi utilizza i pagamenti elettronici. Un sistema voluto dal governo di Giuseppe Conte e promosso direttamente dall’ex premier, che aveva finanziato il progetto con cinque miliardi fino al giugno del 2022. Draghi, però, ha deciso di cancellare ilcon un anno di ...

il Giornale

I 5riepilogano i dati di sei mesi di: 'Fino ad oggi, sono 8,9 milioni i cittadini che hanno aderito con un totale di 784,4 milioni di transazioni e 16,4 milioni di strumenti di ...Rincarano la dose i deputati del MoVimento 5in Commissione Finanze alla Camera: "La sospensione del meccanismo delè un grave errore. Ha stimolato l'uso dell'app Io, incentivando la ...Pentastellati all'attacco sul cashback. Come deliberato dalla cabina di regia del governo Draghi il rimborso del 10% sulle spese fatte con moneta elettronica sarà sospeso fino alla ...Sulla sospensione del cashback il Movimento 5 Stelle non ci sta. “La sospensione del cashback è un errore, l’ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa ...