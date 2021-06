Cashback - follia | sta finendo e non c' è il bis

(Di martedì 29 giugno 2021) L'ultima corsa del, che è proprio l'ultima visto che il governo, ieri sera, ha deciso di sospenderlo per il secondo semestre del 2021. Dai benzinai c'è la coda, così come in negozio. Non si ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

La partita si fa dura: altro che Lukaku, qui si gioca la finale dele in palio ci sono 1.500 euro a testa per i 100mila italiani che avranno effettuato più pagamenti elettronici nei primi ...A chi gli dice che consumare le suole delle scarpe per 1500 euro è, Lorenzo (nome di fantasia) risponde facendo spallucce: "Ormai ci sono dentro". È uno dei ...risalente all'era pre -. ...L'ultima corsa del cashback, che è proprio l’ultima visto che il governo, ieri sera, ha deciso di sospenderlo per il secondo semestre del 2021. Dai benzinai c’è la coda, così come in negozio. Non si f ...Se siete in corsa per il cashback, attenti a un errore che vi farebbe perdere tutta la cifra accumulata. Ci sono brutti precedenti ...