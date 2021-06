Cashback, c’è la decisione del Governo: iniziativa sospesa! (Di martedì 29 giugno 2021) Siamo ormai agli sgoccioli per poter usufruire del Cashback concesso dallo Stato. Dal 30 giugno le cose infatti potrebbero cambiare. Il Cashback rischia di essere sospesoMancano ancora pochi giorni e poi il Cashback di stato verrà sospeso. Come riporta il Corriere della Sera, l’iniziativa va verso lo stop a partire dal prossimo 30 giugno almeno per sei mesi. Il tutto era nato sotto l’egida del Governo Conte, ma adesso è destinato ad essere messo da parte. Il quotidiano lo apprende da fonti di maggioranza: questo è quanto deciso durante la riunione della Cabina di Regia a Palazzo Chigi. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 29 giugno 2021) Siamo ormai agli sgoccioli per poter usufruire delconcesso dallo Stato. Dal 30 giugno le cose infatti potrebbero cambiare. Ilrischia di essere sospesoMancano ancora pochi giorni e poi ildi stato verrà sospeso. Come riporta il Corriere della Sera, l’va verso lo stop a partire dal prossimo 30 giugno almeno per sei mesi. Il tutto era nato sotto l’egida delConte, ma adesso è destinato ad essere messo da parte. Il quotidiano lo apprende da fonti di maggioranza: questo è quanto deciso durante la riunione della Cabina di Regia a Palazzo Chigi. ...

Advertising

infoiteconomia : Cashback verso la sospensione (ma c’è odore di addio) | Punto Informatico - kiara86769608 : RT @CiaoNando: @erretti42 @kiara86769608 In ogni caso conviene pagare con carte. Io continuo a farlo. L'unico modo di tracciabilità per gli… - libellula58 : RT @elisabettap38: Sblocco dei licenziamenti. Rincari luce e gas. Sospensione #cashback . Fate in fretta @GiuseppeConteIT e @beppe_grillo… - DimezzatiS : RT @elisabettap38: Sblocco dei licenziamenti. Rincari luce e gas. Sospensione #cashback . Fate in fretta @GiuseppeConteIT e @beppe_grillo… - glderosa : #cashback eliminato dal progetto economico del governo per la seconda metà del 2021… era poco, ma era una spinta ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback c’è Tfr/Tfs dipendenti pubblici, anticipo fino a 45 mila euro: al via le domande. Istruzioni LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi