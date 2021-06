(Di martedì 29 giugno 2021) L'orizzonte era stato fissato al giugno 2022 e invece ilè già ai titoli i coda. Nella cabina di regia di ieri, il premier Mario Draghi ne ha annunciato la sospensione: “La fermiamo dal primo luglio, e proviamo a correggerne le storture”. In concreto vuol dire stop a premi e rimborsi, almeno per i prossimi sei mesi. Se ne riparlerà forse all'inizio del prossimo anno. Ma intanto quello che era stato uno dei provvedimenti bandiera del governo Conte 2 viene archiviato. Il programma era stato varato lo scorso dicembre, in occasione delle festività natalizie, all'interno delle iniziative del Piano Italia Cashless previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto ...

Advertising

zazoomblog : Cashback arrivederci. Bonus per quasi 6 milioni di italiani ma adesso si cambia - #Cashback #arrivederci. #Bonus… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback arrivederci

Il Foglio

, tra favorevoli e contrari: potrebbe essere addio oIl progettopotrebbe dunque definitivamente chiudersi. Il bonus elargito dal Governo Conte potrebbe infatti dover ..., tra favorevoli e contrari: potrebbe essere addio oIl progettopotrebbe dunque definitivamente chiudersi. Il bonus elargito dal Governo Conte potrebbe infatti dover ...L'annuncio del premier durante la Cabina di regia: "Stop da luglio per 6 mesi, correggiamo le storture". I rimborsi in arrivo entro agosto. Per lo stato un risparmio di circa 3 miliardi di euro ...Il Governo avrebbe deciso non di correggere il Cashback di Stato, ma di sospenderlo del tutto a partire dal 1 luglio: cronaca di un addio differito.