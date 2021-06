Cashback | 5S alla battaglia con Draghi Resa dei conti dietro l' angolo

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 29 giugno 2021) Il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli ha provato a contrastarlo, ma in cabina di regia “abbiamo assistito a un vero e proprio blitz. Non ce lo aspettavamo”. Un esponente M5S di alto rango si sfoga con Affaritaliani.it sullo stop aldi Stato, misura fortemente voluta dal governo Conte 2 e trasformata in autentica bandiera dai pentastellati. Ieri la cancellazione, in attesa, forse, di una revisione profonda del meccanismo che potrebbe arrivare in legge di Bilancio, mentre la tensione monta e il dossier diventa un’ulteriore ferita che si apre nella carne già martoriata della prima forza in Parlamento. Segui su affaritaliani.it