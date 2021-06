Carta docente bonus 500 euro, ultime ore per acquisto dispositivi Dad. Scadenza 30 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Fino a domani 30 giugno è possibile acquistare strumenti per la didattica a distanza con la Carta del docente, bonus 500 euro. Il bonus è destinato agli insegnanti di ruolo, esclusi quindi i docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) Fino a domani 30è possibile acquistare strumenti per la didattica a distanza con ladel500. Ilè destinato agli insegnanti di ruolo, esclusi quindi i docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo .

