Carolina Marconi dopo la chemio: effetti collaterali, parla l’ex gieffina (Di martedì 29 giugno 2021) News l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato con un toccante post su Instagram come sta affrontando questo particolare momento della sua vita Pubblicato su 29 Giugno 2021 Con un toccante post condiviso qualche istante fa su Instagram, Carolina Marconi ha annunciato che tra pochi giorni si dovrà sottoporre ad un secondo ciclo di chemioterapia. Qualche settimana fa, infatti, è arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio della malattia sui social. “Tra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa” esordisce così su Instagram Carolina, che poi ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Newsconcorrente del Grande Fratello ha raccontato con un toccante post su Instagram come sta affrontando questo particolare momento della sua vita Pubblicato su 29 Giugno 2021 Con un toccante post condiviso qualche istante fa su Instagram,ha annunciato che tra pochi giorni si dovrà sottoporre ad un secondo ciclo diterapia. Qualche settimana fa, infatti, è arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio della malattia sui social. “Tra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo dirossa” esordisce così su Instagram, che poi ...

