Carlotta Benusiglio, la procura chiede nuova perizia. Il 6 luglio udienza preliminare per il fidanzato accusato di omicidio (Di martedì 29 giugno 2021) Si aggiunge un nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria sulla morte di Carlotta Benusiglio trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, a Milano, il 31 maggio 2016. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Marco Venuti, il fidanzato della donna accusato di omicidio volontario e il cui arresto è stato negato da gip, Riesame e Cassazione, per gli inquirenti serve una nuova perizia medico legale in incidente probatorio per accertare le cause della morte della stilista 37enne. La pm Francesca Crupi ha presentato l'istanza alla gup Raffaella Mascarino, davanti ...

