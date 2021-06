Carlo Ancelotti, il Fisco spagnolo ha chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio per recuperare 1,4 milioni di tasse non pagate (Di martedì 29 giugno 2021) Carlo Ancelotti rischia di vedersi sequestrare lo stipendio che riceverà dal Real Madrid. È questa la richiesta formalizzata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate spagnola al club Madridista per recuperare il debito di 1.420.120,51 euro maturato dall’allenatore nei confronti del Fisco negli anni 2014 e 2015, quando allenò per la prima volta i Blancos. Il nome dell’ex tecnico di Milan e Napoli è comparso nella ‘blacklist’ nei contribuenti con più di 1 milione di euro di pendenze con il Tesoro e ora, scrive El Mundo, si scopre che l’Agenzia delle Entrate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)rischia di vedersi sequestrare loche riceverà dal. È questa la richiesta formalizzata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate spagnola al clubista peril debito di 1.420.120,51 euro maturato dall’allenatore nei confronti delnegli anni 2014 e 2015, quando allenò per la prima volta i Blancos. Il nome dell’ex tecnico di Milan e Napoli è comparso nella ‘blacklist’ nei contribuenti con più di 1 milione di euro di pendenze con il Tesoro e ora, scrive El Mundo, si scopre che l’Agenzia delle Entrate ...

