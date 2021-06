Carcere Santa Maria Capua Vetere, ecco il video del pestaggio dei detenuti (Di martedì 29 giugno 2021) detenuti costretti in ginocchio, con le mani dietro la testa, presi a calci e manganellate. Sono immagini forti quelle che Domani pubblica, mostrando i video inediti dei pestaggi in Carcere.In... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 giugno 2021)costretti in ginocchio, con le mani dietro la testa, presi a calci e manganellate. Sono immagini forti quelle che Domani pubblica, mostrando iinediti dei pestaggi in.In...

