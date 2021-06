Carcere Santa Maria Capua Vetere | ecco il video del pestaggio dei detenuti

(Di martedì 29 giugno 2021)costretti in ginocchio, con le mani dietro la testa, presi a calci e manganellate. Sono immagini forti quelle che Domani pubblica, mostrando iinediti dei pestaggi in...

StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video del pestaggio dei poliziotti sui carc… - reportrai3 : Rivolta carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati 26 tra ufficiali e agenti della Penitenziaria. Per i fatti del… - ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - elespaterlini1 : RT @orfini: Le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono allucinanti, inaccettabili, ingiustificabili. E dovrebb… - c_mattioli : RT @LilianaArmato: Senza parole. E' allucinante che nel nostro Paese accadano queste cose. Come si può arrivare a tanta violenza? https:/… -

Sono le umiliazioni e le violenze impresse nei video deldiMaria Capua Vetere e che hanno per protagonisti alcuni agenti di polizia penitenziaria, ora indagati dalla Procura, per le ......alla polizia penitenziaria per i pestaggi e le torture sui detenuti diMaria Capua a vetere erano le intercettazioni telefoniche e le immagini delle videocamere all'interno del. Le ...Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta e della Compagnia dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, unitamente ...L’onda di violenza da parte di agenti nei confronti dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha acceso i riflettori sulle condizioni di chi deve ...