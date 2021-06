Caos Salernitana, la Figc boccia il trust: la Serie A è a forte rischio (Di martedì 29 giugno 2021) E’ una situazione sempre più delicata in casa Salernitana, la squadra è reduce dalla promozione nel campionato di Serie A ma il problema della doppia proprietà rischia di complicare la situazione. Non è passata la proposta di trust avanzata dal presidente Claudio Lotito, non sono stati ravvisati i criteri elencati di indipendenza e terzietà e le società avranno tempo fino alle 20 di sabato per risolvere la situazione. La Federazione ha sottolineato come “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 giugno 2021) E’ una situazione sempre più delicata in casa, la squadra è reduce dalla promozione nel campionato diA ma il problema della doppia proprietà rischia di complicare la situazione. Non è passata la proposta diavanzata dal presidente Claudio Lotito, non sono stati ravvisati i criteri elencati di indipendenza e terzietà e le società avranno tempo fino alle 20 di sabato per risolvere la situazione. La Federazione ha sottolineato come “in virtù del processo di scelta delle persone componenti dele delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind ...

