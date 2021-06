Advertising

anteprima24 : ** Cane salvato dalla polizia stradale di ##Avellino, vagava impaurito sulla Napoli-Bari ** - Carlino_Pesaro : Piobbico, polpette velenose Cane salvato in extremis - Reemul64 : CONFINATO SENZA RIPARO IN UN RECINTO DI BARILI, CAGNOLINO DI 14 ANNI SALVATO DALLE GUARDIE ZOOFILE DI ANCONA - AnnaRossar : CONFINATO SENZA RIPARO IN UN RECINTO DI BARILI, CAGNOLINO DI 14 ANNI SALVATO DALLE GUARDIE ZOOFILE DI ANCONA - El_Flagelo : RT @RETWITTATORc: Questo golden retriever ha salvato la vita a un cerbiatto che stava annegando. Ora sono migliori amici -

Ultime Notizie dalla rete : Cane salvato

il Resto del Carlino

... ma l'intervento della Polizia lo ha. E' successo nell'odierna mattinata nel tratto ... i poliziotti si sono allertati immediatamente per recuperare il, che intanto stava per fare ingresso ...I Vigili del Fuoco di Pordenone supportati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) hannoDiana, un setter di 16 anni, caduta in un pozzo largo meno di un metro e profondo tre, in un cortile di un'abitazione di via Giotto a Ceolini di Fontanafredda (PN). I soccorritori valutata l'...Cane impaurito vagava sulla Napoli-Bari: salvato dalla polizia stradale. L’animale si aggirava lungo le corsie dell’autostrada, tra Benevento ed Avellino Est: a notarlo i poliziotti della Sottosezione ...Massarosa (Lucca), 29 giugno 2021 - Incendio in una abitazione a Pian di Mommio, nel Comune di Massarosa. Il rogo è divampato ieri sera in una casa di via della Magi. Nell'incendio, sviluppatosi nell' ...