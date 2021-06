Canada, 34 morti per l’ondata di caldo (Di martedì 29 giugno 2021) Sarebbero 34 le vittime della terribile ondata di caldo che si è abbattuta sul Canada e in particolare su Vancouver. A quanto riferisce su Twitter la polizia, gli agenti hanno risposto ieri a 15 chiamate per morte improvvisa e oggi gli allarmi sono già 19 e riguardano in prevalenza anziani. Anche se accertamenti sono in corso, la polizia ritiene che il calore sia stato un fattore determinante nella maggior parte dei decessi: da qui l’appello a controllare i propri familiari, anziani e vicini “poiché le alte temperature e la scarsa qualità dell’aria continuano a avvolgere la regione”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Sarebbero 34 le vittime della terribile ondata diche si è abbattuta sule in particolare su Vancouver. A quanto riferisce su Twitter la polizia, gli agenti hanno risposto ieri a 15 chiamate per morte improvvisa e oggi gli allarmi sono già 19 e riguardano in prevalenza anziani. Anche se accertamenti sono in corso, la polizia ritiene che il calore sia stato un fattore determinante nella maggior parte dei decessi: da qui l’appello a controllare i propri familiari, anziani e vicini “poiché le alte temperature e la scarsa qualità dell’aria continuano a avvolgere la regione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

