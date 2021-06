Can Yaman, il brutto momento che riguarda la vita privata di sua mamma: non tutti lo sapevano (Di martedì 29 giugno 2021) Can Yaman, il brutto momento che riguarda la vita privata di sua mamma: non tutti ne sono a conoscenza. Nell’ultimo periodo, l’amatissimo attore turco, Can Yaman, è al centro del gossip, e il motivo lo conosciamo benissimo, per la sua relazione con la bellissima Diletta Leotta. Nonostante i rumors, i due sembrano felici e innamorati. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 giugno 2021) Can, ilcheladi sua: nonne sono a conoscenza. Nell’ultimo periodo, l’amatissimo attore turco, Can, è al centro del gossip, e il motivo lo conosciamo benissimo, per la sua relazione con la bellissima Diletta Leotta. Nonostante i rumors, i due sembrano felici e innamorati. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - FrancesRinort : RT @megghie73: E con #MrWrongInLove Can Yaman ha girato una pagina importante della sua vita artistica. I silenzi di Bedir, la semplicità… - NDarghahi : RT @Sirio53943017: Certe persone sanno quello che scrivono ? Ho i miei dubbi !!! #MrWrong #MrWrongCanale5 #CanYaman #OzgeGürel https://t… -