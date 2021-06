Can Yaman e Diletta Leotta prossimi alle nozze? Ecco cosa rivelano i rumors (Di martedì 29 giugno 2021) La bellissima coppia che ha fatto finora parlare tutti i gossip torna nuovamente al centro dell'attenzione. Can Yaman e Diletta Leotta, in queste ultime ore, hanno preso un volo verso il paese d'origine dell'attore. A quanto pare la conduttrice televisiva di DAZN è andata a conoscere la famiglia di Can Yaman. L'incontro tra la nuova fidanzata dell'attore turco e la sua famiglia sembra essere andato nei migliori dei modi. Secondo le ultime indiscrezioni, si torna a parlare persino di matrimonio tra i due giovani innamorati. Questa volta, però, le nozze potrebbero essere convalidate prima di quanto si ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 29 giugno 2021) La bellissima coppia che ha fatto finora parlare tutti i gossip torna nuovamente al centro dell'attenzione. Can, in queste ultime ore, hanno preso un volo verso il paese d'origine dell'attore. A quanto pare la conduttrice televisiva di DAZN è andata a conoscere la famiglia di Can. L'incontro tra la nuova fidanzata dell'attore turco e la sua famiglia sembra essere andato nei migliori dei modi. Secondo le ultime indiscrezioni, si torna a parlare persino di matrimonio tra i due giovani innamorati. Questa volta, però, lepotrebbero essere convalidate prima di quanto si ...

Advertising

yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - infoitcultura : Can Yaman, brutta batosta. Stavolta non basterà Diletta a consolarlo - infoitcultura : Diletta Leotta e Can Yaman, il sogno si avvera: fissata la data per il grande evento -