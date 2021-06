CAMPIONATO ITALIANO DELTA – TROFEO GUARNIERI 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) . Dopo due giornate di allenamento, è decollato il CAMPIONATO ITALIANO di volo in DELTAplano, TROFEO GUARNIERI 2021. Terminerà il 3 luglio con le premiazioni. Il sito di volo è quello del Monte Avena con centro operativo presso la sede del Para&DELTA Club Feltre, organizzatore dell’evento, in località Boscherai nel comune di Pedavena (Belluno). I percorsi di gara spazieranno dalla vallata del Piave, alla conca dell’Alpago, dalla Valsugana fino a Levico e, se le condizioni meteo lo permetteranno, fino all’impegnativa zona pedemontana tra Bassano del Grappa e Vittorio ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 29 giugno 2021) . Dopo due giornate di allenamento, è decollato ildi volo inplano,. Terminerà il 3 luglio con le premiazioni. Il sito di volo è quello del Monte Avena con centro operativo presso la sede del Para&Club Feltre, organizzatore dell’evento, in località Boscherai nel comune di Pedavena (Belluno). I percorsi di gara spazieranno dalla vallata del Piave, alla conca dell’Alpago, dalla Valsugana fino a Levico e, se le condizioni meteo lo permetteranno, fino all’impegnativa zona pedemontana tra Bassano del Grappa e Vittorio ...

