Campeggiatori trovano 2 milioni di corone in contanti nascosti in una grotta | cosa ci fanno lì?

(Di martedì 29 giugno 2021) Incredibile scoperta da parte di due uomini che stavano studiando il loro prossimo viaggio con la famiglia. In una piccolasi sono imbattuti in una borsa contenente centinaia di banconote svedesi Duenel sud est della Norvegia hanno fatto una scoperta decisamente inaspettata mentre stavano cercando un buon percorso per una vacanza con L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campeggiatori trovano

NewNotizie

In una piccola grotta si sono imbattuti in una borsa contenente centinaia di banconote svedesi Duenel sud est della Norvegia hanno fatto una scoperta decisamente inaspettata mentre ......dispone di eleganti tende di legno in stile indiano e logge con facciata in vetro che si...Wannabe? Dimmi che tipo sei e ti dirò quale campeggio scegliere Se l'idea del campeggio ...Incredibile scoperta da parte di due uomini che stavano studiando il loro prossimo viaggio con la famiglia. In una piccola grotta si sono imbattuti in una borsa contenente centinaia di banconote svede ...Vernier (ots) - Il turismo fa parte dei piaceri preferiti dagli Svizzeri. Fondato 125 anni fa da appassionati di cicloturismo, da sempre il TCS accompagna i propri soci nei ...