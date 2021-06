Calciomercato | Napoli pronto a cedere Fabian Ruiz per fare cassa | ADL vuole 60 milioni

Advertising

SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli-Berge, si lavora per un'intesa. Distanza di 5 milioni con lo Sheffield - cn1926it : #Berge, lo #Sheffield spara alto: il #Napoli vorrebbe chiudere a 10 milioni – #GdS - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Sarri soffia Basic al Napoli: offerta migliore al Bordeaux e al giocatore - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: #Giuntoli commenta la situazione #Camara ai microfoni dei giornalisti greci ?? Il guineano resta un calciatore… - cn1926it : #EmersonPalmieriNapoli, il club azzurro non ha fretta di chiudere: le ultime – #CdM -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

NapoliToday

Sander Berge al, le ultime novità sulla trattativa di. Il giocatore piace molto allo scouting azzurro che lo seguiva con estremo interesse anche ai tempi del Genk. Il centrocampista norvegese ha ..., Lazio tra Hysaj ed Angileri Il terzino in forza alsi libera a zero già da domani. Il pressing sull'entourage del calciatore è stato portato da tempo, da quando Sarri si è ...Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan ma promesso sposo del PSG, ha rilasciato un'intervista ai canali social di Red Bull affrontando vari argomenti, personali e non. "Gigio Donnarumma: la mia stra ...Calciomercato: Mandava al Napoli, il giocatore ha un solo anno di contratto con il Lille che deve cedere o lo perde a parametro zero.