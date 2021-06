Calciomercato Milan, è sfida a Inter e Juventus per il top player (Di martedì 29 giugno 2021) Il Milan ha lanciato una bellissima sfida di mercato a Inter e Juventus. Le big scendono in campo e si contendono i top player. Paolo Maldini non vuole scendere a compromessi. Lo si è visto con Gigio Donnarumma e Calhanoglu passati rispettivamente al PSG e all’Inter. Adesso in casa Milan altri due giocatori vivono dei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Ilha lanciato una bellissimadi mercato a. Le big scendono in campo e si contendono i top. Paolo Maldini non vuole scendere a compromessi. Lo si è visto con Gigio Donnarumma e Calhanoglu passati rispettivamente al PSG e all’. Adesso in casaaltri due giocatori vivono dei L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Addio #Lokonga: il belga ad un passo dall'@Arsenal - Elisaerre19 : RT @la_rossonera: ???? #Milan, le condizioni di #Kjaer bloccano #Romagnoli: la situazione ?? #Calciostyle #LMR #LaMilanoRossonera @Ribalta… -