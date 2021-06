Calciomercato Milan – Antonio Donnarumma vicino al Perugia / News (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan. Attenzione al futuro di Antonio Donnarumma, che sarebbe ad un passo dal Perugia Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le ultime suldel. Attenzione al futuro di, che sarebbe ad un passo dal

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Il punto sulle trattative in entrata - MilanNewsit : Sky - Milan, ancora nessuna offerta dell'Atalanta per Pobega: il club lo valuta almeno 12 milioni di euro - Alberto_Today : Il Brescia convoca Tonali per il ritiro, ma il Milan è pronto a chiudere per il riscatto: le ultime… -