Calciomercato Juventus, è fatta per il primo colpo: Allegri gongola (Di martedì 29 giugno 2021) primo colpo in chiusura per il Calciomercato della Juventus. Allegri è pronto ad accogliere il rinforzo estivo: le cifre dell’operazione. La Juventus sta lavorando sul Calciomercato per dare una formazione competitiva a mister Massimiliano Allegri. Infatti il tecnico toscano ha chiesto di rinforzare il centrocampo, proprio viste le performance della passata stagione. Una mediana tutta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021)in chiusura per ildellaè pronto ad accogliere il rinforzo estivo: le cifre dell’operazione. Lasta lavorando sulper dare una formazione competitiva a mister Massimiliano. Infatti il tecnico toscano ha chiesto di rinforzare il centrocampo, proprio viste le performance della passata stagione. Una mediana tutta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Juve verso il 30 giugno con zero cessioni. E la corsa alle plusvalenze? La nuova strategia - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : #calciomercato, prima mossa della #Juventus per #Locatelli - Deborahpiac : RT @SkySport: Juve, lavori in corso per Locatelli e il rinnovo di Dybala. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus #L… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Juve verso il 30 giugno con zero cessioni. E la corsa alle plusvalenze? La nuova strategia -