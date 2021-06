Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | L’affare si complica! (Di martedì 29 giugno 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre in bilico: il centravanti della Juventus potrebbe restare, L’affare diventa più difficile Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione ufficiale in tempi brevi in… L'articolo Calciomercato Juventus, addio Ronaldo L’affare si complica! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 29 giugno 2021) Il futuro di Cristianoè sempre in bilico: il centravanti dellapotrebbe restare,diventa più difficile Cristianodovrà prendere una decisione ufficiale in tempi brevi in… L'articolosiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Juve, lavori in corso per Locatelli e il rinnovo di Dybala. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato… - Gazzetta_it : Juve verso il 30 giugno con zero cessioni. E la corsa alle plusvalenze? La nuova strategia - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - GuruJuve : 'Ecco la #Juventus di Arrivabene: con Cherubini e Storari priorità ai giovani italiani' Milenkovic, Vlahovic, Mili… - Fabio64535537 : RT @TUTTOJUVE_COM: Marchetti: 'Pogba-Juventus non è una pista percorribile. Ronaldo? Non sta architettando il suo addio' -