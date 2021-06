Calciomercato Fiorentina, Italiano ai dettagli (Di martedì 29 giugno 2021) FIRENZE - L'arrivo di Vincenzo Italiano a Firenze è stato salutato da un grande entusiasmo anche dai calciatori viola: per primo Dusan Vlahovic , che ha manifestato la sua contentezza tramite i social. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021) FIRENZE - L'arrivo di Vincenzoa Firenze è stato salutato da un grande entusiasmo anche dai calciatori viola: per primo Dusan Vlahovic , che ha manifestato la sua contentezza tramite i social.

Advertising

SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - DiMarzio : #Calciomercato| #Fiorentina, piace Maggiore dello #Spezia. Addio a #Ribery - teo_acm : RT @SkySport: Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery #Fiorentin… - LALAZIOMIA : CALCIOMERCATO – Spunta il nome di Ribery, occasione a zero per la Lazio - M_del_Giudice99 : Perdita importante per la #Fiorentina. Louise #Quinn verso l'addio #Calciomercato #SerieAFemminile -