Calciomercato Atalanta | si avvicina Musso I dettagli

(Di martedì 29 giugno 2021) L’è sempre più vicina a Juan: contatti continui con l’Udinese per raggiungere un accordo L’sisempre di più a Juan. Come riporta Gianluca Di Marzio sono da registrare contatti continui tra il club bergamasco e l’Udinese per cercare di raggiungere un accordo e portare il portiere argentino nella squadra di Gasperini. La trattativa è in stato avanzato e le parti dovrebbero chiudere a breve per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juan Musso può dire addio all'Udinese, ma restare al fantacalcio. Il portiere argentino dopo un'altra annata positiva in Friuli è vicino all'Atalanta, che fa sul serio per il classe 1994 su indicazion ...