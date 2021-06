Calcio | Xhaka | ' futuro? Voglio imparare italiano | a Roma ci sono ottime scuole'

(Di martedì 29 giugno 2021) Bucarest, 29 giu. - (Adnkronos) - "Ho imparato l'inglese, perché nonanche l'... aci". Così il centrocampista della Svizzera e dell'Arsenal Granit, obiettivo di mercato della, in merito al suoche vorrebbe a tinte giallorosse. "Tutti sanno cosa rappresenta per me la", aggiunge il 28enne dopo la vittoria ottenuta con la sua Nazionale contro la Francia negli ottavi di finale dell'Europeo.

Non serve saper giocare benissimo a, serve più conoscerlo, saperlo interpretare.è inferiore a Kanté , ma fa girare comunque bene la sua squadra. C'è nella Francia una confusione di ...Raccoglie la respinta di, prende la mira e disegna un meraviglioso destro a giro che batte Sommer. Finita? No, perché nella retroguardia francese qualcosa continua a non funzionare ed al 36' ...Bucarest, 29 giu. - (Adnkronos) - "Ho imparato l'inglese, perché non imparare anche l'italiano... a Roma ci sono ottime scuole". Così il centrocampista della Svizzera e dell'Arsenal Granit Xhaka, obie ...Le altre trattative in entrata. Oltre l’affare Xhaka, è in chiusura anche la trattativa per Rui Patricio con il Wolverhampton. La Roma è ormai da tempo impegnata in trattativa con l’Arsenal per portar ...