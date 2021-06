Calcio: Vieira a un passo dalla panchina del Crystal Palace (Di martedì 29 giugno 2021) Il tecnico francese avrebbe già l'accordo col club LONDRA (INGHILTERRA) - Il Crystal Palace sembra aver trovato finalmente l'erede di Roy Hodgson. Secondo i media inglesi, Patrick Vieira sarebbe a un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Il tecnico francese avrebbe già l'accordo col club LONDRA (INGHILTERRA) - Ilsembra aver trovato finalmente l'erede di Roy Hodgson. Secondo i media inglesi, Patricksarebbe a un ...

Advertising

_Morik92_ : Tweet dedicato a Patrick Vieira, le sue dichiarazioni del 17/06 in cui velatamente diceva che la #SUI fosse debole… - CorSport : Bufera su #Vieira. Gli italiani: '#Francia fuori, ora non parli più?' - sechesi : Strano perché era facile. #FranciaSvizzera - STnews365 : Crystal Palace: Vieira ad un passo dalla panchina Sta per concludersi la ricerca di un nuovo allenatore da parte de… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Patrick Vieira riparte dalla Premier League: sarà il nuovo manager del Crystal Palace -