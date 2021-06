Calcio: Spagna, i convocati per i Giochi di Tokyo, in 6 sono agli Europei (Di martedì 29 giugno 2021) Madrid, 29 giu. – (Adnkronos) – Il commissario tecnico della Spagna Luis De La Fuente ha diramato l’elenco dei convocati per i Giochi Olimpici di Tokyo. Faranno parte della spedizione anche Unai Simon, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo e Oyarzabal, impegnati adesso con la nazionale maggiore di Luis Enrique all’Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Madrid, 29 giu. – (Adnkronos) – Il commissario tecnico dellaLuis De La Fuente ha diramato l’elenco deiper iOlimpici di. Faranno parte della spedizione anche Unai Simon, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo e Oyarzabal, impegnati adesso con la nazionale maggiore di Luis Enrique all’Europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

