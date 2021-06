Calcio: Serie A, Rocchi designatore al posto di Rizzoli (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore della Serie A al posto di Nicola Rizzoli. E’ questa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ di Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, che sarà ufficiale a breve. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – Gianlucasarà il nuovodellaA aldi Nicola. E’ questa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ di Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, che sarà ufficiale a breve. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ZZiliani : Insisto. Per il bene del calcio italiano lasciare la #Salernitana in serie B (a 21 squadre) e emanare un provvedime… - GassmanGassmann : Se tu ti inginocchi ,pure io mi inginocchio, se tu non ti inginocchi nemmeno io mi inginocchio…. Ma fate un po’ com… - fanpage : Ultim'ora Congelata la promozione della #Salernitana in Serie A. - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Rocchi designatore al posto di Rizzoli... - terninrete : Calcio, tormenti d’estate: Salernitana in bilico e Casertana fuori dalla serie C #Lazio #Salernitana #Lotito… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Calciomercato Serie C, Feralpisalò: ecco Di Molfetta e Balestrero SALO' - La Feralpisalò , in 3 note societarie, ha ufficializzato gli acquisti dell'attaccante Davide Di Molfetta , del centrocampista Davide Balestrero e il rinnovo del portiere Luca Liverani , che ...

Calciomercato Serie C, Matelica: rinnova il portiere Vitali MACERATA - Il Matelica , in un comunicato, ha reso noto il rinnovo del portiere Leonardo Vitali , portiere del 1998 che si è fatto notare soprattutto nei playoff. Ecco la nota della società: "Prosegue ...

Calcio Serie C, Cesena e Plt vanno verso un rinnovo da record Corriere Romagna Calcio (Euro 2020): la Repubblica Ceca fa la prima sorpresa eliminando l’Olanda Trovandosi all'età di 10 anni, i Bataviani hanno reso le cose più facili ai cechi, che affronteranno la Danimarca nei quarti di finale.La nostra analisi e ...

Calcio: Serie A, Rocchi designatore al posto di Rizzoli Roma, 29 giu. - Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore della Serie A al posto di Nicola Rizzoli. E' questa, secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' ...

SALO' - La Feralpisalò , in 3 note societarie, ha ufficializzato gli acquisti dell'attaccante Davide Di Molfetta , del centrocampista Davide Balestrero e il rinnovo del portiere Luca Liverani , che ...MACERATA - Il Matelica , in un comunicato, ha reso noto il rinnovo del portiere Leonardo Vitali , portiere del 1998 che si è fatto notare soprattutto nei playoff. Ecco la nota della società: "Prosegue ...Trovandosi all'età di 10 anni, i Bataviani hanno reso le cose più facili ai cechi, che affronteranno la Danimarca nei quarti di finale.La nostra analisi e ...Roma, 29 giu. - Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore della Serie A al posto di Nicola Rizzoli. E' questa, secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' ...