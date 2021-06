Calcio, Patrick Vieira critica l’atteggiamento della Francia: “Mancato completamente lo spirito di squadra” (Di martedì 29 giugno 2021) Patrick Vieira, come da giocatore, ci mette la faccia. L’ex centrocampista di Juventus, Milan, Inter e della Nazionale francese, che nei giorni precedenti aveva giustificato le vittorie dell’Italia essenzialmente per la pochezza delle rivali, ha criticato le prestazioni della selezione transalpina sconfitta clamorosamente ieri negli ottavi di finale degli Europei 2021 di Calcio. I calci di rigore sono stati letali alla formazione di Didier Deschamps, dopo che i Galletti d’Oltralpe si erano ritrovati avanti 3-1 nel secondo tempo, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio (favoriti anche ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021), come da giocatore, ci mette la faccia. L’ex centrocampista di Juventus, Milan, Inter eNazionale francese, che nei giorni precedenti aveva giustificato le vittorie dell’Italia essenzialmente per la pochezza delle rivali, hato le prestazioniselezione transalpina sconfitta clamorosamente ieri negli ottavi di finale degli Europei 2021 di. I calci di rigore sono stati letali alla formazione di Didier Deschamps, dopo che i Galletti d’Oltralpe si erano ritrovati avanti 3-1 nel secondo tempo, riuscendo a ribaltare l’iniziale svantaggio (favoriti anche ...

